Diesen Steam-Geheimtipp gibt's gratis - Das Jahr startet für alle Plus-Mitglieder mit dem Indie-Spiel »Love, Hate and the other ones«

Hass & Liebe sei Dank!

About Love, Hate and the other ones ist ein Puzzlespiel in dem du deine Umgebung mit der Kraft von Hass und Liebe beeinflussen kannst.

Du hättest den Knopf einfach nicht drücken sollen! Das Leben von Love und Hate auf dem Hügel war perfekt, bevor dieses rot-leuchtende Gerät erschien. Auf einmal bist du in einer dunklen, gruseligen Höhle, weit weg von Zuhause gefangen.

Nun ist es an dir, die gegensätzlichen Kräfte von Love und Hate zu kontrollieren. Du wirst bald einer Menge Other Ones begegnen und dich wundern, wie sie reagieren, wenn man sie liebt oder hasst. Finde einen Weg durch Höhlen und Eis, Schlösser und Fabriken, und stelle deine Puzzlekünste unter Beweis! Wenn du jemals wieder zu diesem Hügel zurückgelangst, wird das Leben wieder schön sein...

