Mit seinem siebenköpfigen Studio Mohawk Games arbeitet Soren Johnson, Lead-Designer von Civilization 4, an einem neuen Rundenstrategiespiel. Bisher hat sein Projekt nur den Arbeitstitel 10 Crowns. Publisher Starbreeze hat es sich aber nicht nehmen lassen, schon einmal die Werbetrommel zu rühren und das Spiel in einem Blogpost anzukündigen.

Wirklich handfeste Informationen gibt es bis auf einige Artworks allerdings noch nicht. Starbreeze beschreibt 10 Crowns nur mit dem Satz: »Ein rundenbasiertes Strategiespiel epischer Ausmaße, dass den Spielern erlaubt, die größte Dynastie der Weltgeschichte zu erschaffen.« Entwickler-Chef Johnson ergänzt, dass sein Team zu den Wurzeln klassischer 4X-Strategie zurückkehren möchte, sie aber auch einige radikale Ideen für das Genre im Gepäck hat.

Das Projekt befindet sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Ein Release ist daher noch in weiter Ferne.

Strategie-Profi

Mohawk Games wurde von Soren Johnson gegründet und brachte bisher das Strategiespiel Offworld Trading Company heraus. Johnson werkelte während seiner Karriere zunächst bei Firaxis an der KI der Civilization-Reihe und war als Lead-Designer für Civilization 3 und 4 verantwortlich. Als er die Strategiespezialisten verließ, ging er zu EA, wo er an der Entwicklung von Spore beteiligt war.

Die ehemaligen Kollegen sind mittlerweile schon bei Civilization 6 angekommen, das demnächst mit Rise and Fall sein erstes Addon bekommt.

Civilization 6: Rise and Fall in der Vorschau: Aufstieg in ein goldenes Civ-Zeitalter?

10 Crowns (Arbeitstitel) - Artworks zum Rundenstrategiespiel ansehen