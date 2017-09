20 Jahre GameStar - Jubiläumsheft lesen und abräumen

Zu unserem Geburtstag haben wir wie früher in den beliebten Heftverlosungen richtig coole und vor allem richtig viele Preise aufgetrieben! Allerdings müsst ihr nicht wie früher eine Mitmachkarte ausfüllen.

Stattdessen haben wir uns ein paar Quizfragen ausgedacht, die jeder leicht beantworten kann, der die Jubiläumsartikel im Magazin gelesen hat - das erscheint am Mittwoch, 20. September, am Kiosk und ist jetzt schon online erhältlich.

Jetzt aber zum wichtigsten Teil, den Preisen. Unsere Übersicht zeigt schon beim Überfliegen, warum es sich nicht nur aus nostalgischen Gründen lohnt, sich das Jubiläumsheft zu holen!

Zum Quiz der Woche: 20 Jahre GameStar

Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober, 23:59 Uhr.





20 Jahre GameStar - das wollen wir mit euch feiern! In unserer extradicken Jubiläumsausgabe (196 Seiten!) gibt es deshalb einen großen Jubiläumsteil. In dem kommen viele bekannte Gesichter aus der GameStar-Geschichte zu Wort und wir decken das ein oder andere dunkle Geheimnis aus unserer Vergangenheit auf. Wen das nicht interessiert, der freut sich über gleich drei Vollversionen (Assassin's Creed: Revelations, SpellForce 2 Anniversary Edition, Metro 2033) sowie zwei Mega-Demos zu Sudden Strike 3 und SpellForce 3. Obendrein gibt's ein dickes Poster mit den wichtigsten Titeln der PC-Spielegeschichte, hinten drauf prangt ein cooles Motiv aus Metro: Exodus. Aber keine Angst, wenn euch das Jubiläum kalt lässt. Schließlich gibt es auch jede Menge »normale« Artikel, etwa den ersten Test des neuen Piranha-Bytes-Rollenspiels Elex, eine Vorschau zum Kickstarter-Phänomen Pathfinder: Kingmaker sowie endlich eine Wertung für den Multiplayer-Dauerbrenner GTA Online.





