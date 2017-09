20 Jahre GameStar on Tour: Abschlussveranstaltung am 27. September - Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

Unsere letztes Jubiläums-Event steigt am 27. September 2017 in Berlin in Kooperation mit dem Computerspielemuseum, das in diesem Jahr ebenfalls 20 Jahre jung wird.



Wer und was?

Die GameStar-Redakteure Petra Schmitz und Michael Graf erzählen gemeinsam mit einem Überraschungsgast bisher unbekannte Anekdoten aus 20 Jahren GameStar-Historie und zeigen Videos, die sie lieber vergessen würden. Mal interessant, mal kurios, mal amüsant, mal kontrovers – aber immer persönlich, nostalgisch und mit einer (mal mehr, mal weniger) angemessenen Portion Selbstironie.

Wo?

Die Veranstaltung findet im Kulturhaus Alte Feuerwache (gegenüber des Computerspielemuseums) im Rahmenprogramm der vom Hauptstadtkulturfonds geförderten Sonderausstellung »20 Meilensteine aus Deutschland« statt, die das Computerspielemuseum ab dem 13.9.2017 in seinen Räumen zeigt.

Partner der GameStar-Geburtstagsparty ist außerdem das Kulturhaus Alte Feuerwache Friedrichshain und games:net berlinbrandenburg.

Wie melde ich mich an und was kostet der Spaß?

Karten gibt's ausschließlich im Vorverkauf und nur solange der Vorrat reicht. Ein Ticket kostet 5 Euro.

Jetzt Tickets für 20 Jahre GameStar on Tour in Berlin sichern!