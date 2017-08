20 Jahre GameStar on Tour am 23. und 24.8. in Köln - Die Termine auf der Gamescom

Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat! GameStar wird schon sehr, sehr bald 20 Jahre jung, die Erstausgabe mit dem legendär hässlichen Hexen-2-Cover und dem grandiosen Theme Park als Vollversion erschien am 28.8.1997.

20 Jahre sind im hart umkämpften Spiele-Journalismus alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Dafür sind wir dankbar, darauf sind wir stolz, und das wollen wir gemeinsam mit unseren Lesern nach allen Regeln der Kunst feiern.

Dabei sind: Aktionen und Gewinnspiele, jede Menge Wiedersehen mit alten Bekannten, eine Extraportion Nostalgie, eine besonders aufwändige Jubiläumsausgabe und last but not least ein Bühnenprogramm, mit dem wir gemeinsam mit unseren Lesern 20 Jahre GameStar in vier deutschen Großstädten feiern.

Dabei schwelgen wir in Nostalgie, erzählen Absurdes, Witzige und auch mal Ernstes, ganz sicher aber Erhellendes aus unseren GameStar-Jahren.

Nach den ersten Terminen in Hamburg am 29.6. und München am 28.7. geht es in Köln im Rahmen der Gamescom weiter.

Wer, wann und wo?

Erster Termin:

23.8.2017 ab 17:30 Uhr auf der ESWC-Bühne (Halle 5.1, Stand A20) mit Petra Schmitz und Michael Graf. Als Gäste mit dabei: Bina Bianca und Tommy Krappweis.

Zweiter Termin:

24.8.2017 ab 19:00 Uhr im Gamescom-Camp (Kölner Jugendpark, "im Rheinpark/Zoobrücke", Sachsenbergstraße 1) mit Markus Schwerdtel und Heiko Klinge.

Wir klären gerade noch, inwiefern ein Abendeinlass ins Camp möglich ist. Aber so oder so kann man Markus' und Heikos Erzählungen problemlos über Twitch und/oder Youtube lauschen.

Nach der Gamescom gibt's noch einen weiteren Termin für "GameStar on Tour". In Berlin am 27.9.2017 in der Alten Feuerwache und in Kooperation mit dem Computerspielemuseum sowie dem games:net berlinbrandenburg

20 Jahre GameStar Hamburg ansehen

20 Jahre GameStar in München ansehen