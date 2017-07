20 Jahre GameStar on Tour - So war's in Hamburg: Beichten, Leaks und Rockstar-Selfies

Das Handyfoto oben ist verwackelt, schlecht belichtet und hat offensichtlich einen halben Finger auf der Linse. Und trotzdem ist es für uns eines der schönsten und wichtigsten Bilder des Jahres. Denn das nicht ganz ernstgemeinte Rockstar-Selfie zeigt, wie viel Spaß wir gemeinsam mit unseren Usern und Lesern beim Auftakt von »20 Jahre GameStar on Tour« am 29. Juni in Hamburg hatten.

Besser hätten wir uns den Abend nicht erträumen können: ausverkaufte Hütte, ein glänzend gelauntes Publikum, Bier und Grillfleisch sowie den geschätztet Ex-Kollegen Christian Schmidt als Überaschungsgast, den wir natürlich bei erstbester Gelegenheit auf die Bühne zerrten. Gut, das Wetter hätte besser sein können, aber Regen gehört in Hamburg ja ebenfalls irgendwie dazu.

Wer dabei war, erfuhr unter anderem, dass Daedalic-Geschäftsführer Carsten Fichtelmann vor 20 Jahren noch Medienjournalist war und in dieser Funktion seinerzeit die Entwicklung der GameStar leakte.

20 Jahre GameStar Hamburg ansehen

Oder dass der heutige GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge das erstmalig mögliche Anspielen von GTA 3 schwänzte, diesem Umstand aber seinen persönlich wichtigsten Artikel verdankt. Oder warum Michael Graf auf sein nächstes Treffen mit Ultima-Erfinder Richard Garriott hinfiebert, damit dieser endlich seine Schulden tilgen kann.

An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle Gäste sowie an unseren Kooperationsparter gamecity:hamburg für die Gastfreundschaft. Es war uns ein Fest! Im wahrsten Sinn des Wortes.

Und wir feiern natürlich fleißig weiter, der nächste Tourtermin ist der 28. Juli in München. Mit jeder Menge GameStar-Redakteuren, prominenten Überasschungsgästen sowie zahlreichen neuen Geschichten und Anekdoten aus 20 Jahren GameStar. Wir freuen uns auf euch!

Jetzt Tickets für 20 Jahre GameStar on Tour in München sichern!