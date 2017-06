20 Jahre GameStar: Was hat sich verändert? - Plus-Livestream und Fragestunde am 8. Juni, 17:30 Uhr

2017 wird GameStar 20 Jahre alt. Im exklusiven Livestream für GameStar Plus beantworten wir User-Fragen dazu, was sich in dieser Zeit verändert hat. Spoiler: Ziemlich viel!

von Michael Graf,

07.06.2017 17:30 Uhr