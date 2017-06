24: Legacy - Bestätigt: Serien-Ableger wurde eingestellt, weitere 24-Serien möglich

Jetzt steht es fest: Der US-Sender FOX hat seine neue Action-Serie 24: Legacy mit Corey Hawkins nach nur einer Staffel eingestellt. Schon seit ein paar Wochen wird über eine ungewisse Zukunft der neuen Serie spekuliert.

Der Serien-Ableger 24: Legacy ging im letzten Herbst mit Corey Hawkins als Nachfolger von Jack Bauer an den Start, jedoch konnte er schlussendlich bei den Zuschauern und Fans nicht wirklich punkten. Mit anfänglich noch über 17 Mio. Zuschauer waren am Ende der ersten Staffel nur noch knapp über 3 Mio. Zuschauer dabei. In weiteren Rollen spielten Miranda Otto (Homeland), Teddy Sears (The Flash), Jimmy Smits (Sons of Anarchy), sowie Carlos Bernhard als Tony Almeida dabei.

Fox plant mit weiteren 24-Serien

Dennoch zeigt sich der US-Sender offen für weitere mögliche 24-Serien nach dem erfolgreichen Original mit Kiefer Sutherland als Jack Bauer. Laut Variety entwickelt der Sender bereits mit den Produzenten Howard Gordon und Brian Grazer an weiteren Spin-offs.

Künftig möchte man mehr in Richtung Anthologie-Serien gehen, die weiterhin auf das Echtzeitkonzept basieren. Eine Rückkehr der Darsteller aus 24: Legacy ist derzeit aber nicht geplant. Ob auch die erfolgreiche und populäre Original-Serie fortgesetzt wird, wurde nicht bestätigt.