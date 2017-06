3 Games kaufen, nur 2 bezahlen - Aktionsangebote bei Saturn

Spiele kann man nie genug haben, schließlich kann jederzeit die Welt untergehen und jemand muss sie ja retten. Bei Saturn wird es nun schwer das frisch auf dem Konto eingetroffene Geld nicht sofort wieder auszugeben: Nimm 3 aber bezahle nur 2 ist das aktuelle Motto.

Mit dabei sind die Spiele aus dem kompletten Saturn-Sortiment und auch erwähnenswerte Preissteigerungen im Vorfelde konnten wie nicht ausmachen. So kostet das aktuelle Doom für den PC nur 9,99€, Overwatch ist in der Origins Edition für nur 25€ erhältlich. Mit dabei sind aber selbstverständlich auch Vollpreistitel wie Battlefield 1, Nier: Automata oder Call of Duty: Infinite Warfare.

Natürlich sind nicht nur PC-Spiele reduziert und es lässt sich auch plattformübergreifend nach Schnäppchen jagen. Da Saturn das komplette Games-Sortiment in die 3-für-2-Aktion einbindet, finden sich auch Titel für Playstation 3 und 4, Xbox 360 und One sowie für Nintendo 2DS/3DS, Switch, WiiU und Wii.

Die Deals gelten bis zum 03.06.2017 und können sowohl Online als auch im Markt in Anspruch genommen werden. Ausgeschlossen von der Aktion sind nur Vorbesteller-Titel, die erst nach Ende der Aktion am 03.06.2017 erscheinen und natürlich nicht vorrätige oder verfügbare Spiele. Aus dem Gesamtpreis herausgerechnet wird allerdings immer das jeweils günstigste Spiel.

3 Spiele zum Preis von 2 (bei Saturn)