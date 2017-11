Aktuell bekommt ihr das Sky Ticket Entertainment drei Monate für einmalig 4,99 Euro. Damit sichert ihr euch die Monate Dezember, Januar und Februar. Der restliche November ist hierbei kostenfrei. Der normale monatliche Grundpreis von 9,99 Euro ist erst ab März fällig.

Das Angebot ist laut Sky nur gültig "solange es verfügbar ist". Eine genauere Angabe dazu wurde nicht gemacht, sodass es sich zusätzlich lohnt es relativ zeitnah in Anspruch zu nehmen. Mit dem Sky Ticket könnt ihr Serien-Highlights wie Babylon Berlin, The Walking Dead Staffel 1 bis 8, The Deuce, Westworld, Grey's Anatomy und viele mehr sehen.

Das Ticket ist außerdem jederzeit monatlich kündbar, sodass ihr die volle Kostenkontrolle habt. Darüber hinaus ist es über den Browser am PC oder über die App am Smartphone, den Konsolen oder direkt am Smart-TV nutzbar.

3 Monate Sky Ticket für einmalig 4,99 Euro sichern