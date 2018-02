GameStar-PCs jetzt mit 3 Jahre Garantie - Mehr Sicherheit und Service gratis

Unsere Komplett-PCs und Notebooks sind ein Rundum-Sorglos-Paket zum bequemen Bestellen, Auspacken, Anschließen und Losspielen. Für noch mehr sorglose Rundumsicherheit gibt es jetzt drei statt zwei Jahre kostenlose Herstellergarantie. Wir und Hersteller ONE.de sind von der Produktqualität unserer Gaming-PCs und Notebooks absolute überzeugt. Sollte es allerdings innerhalb von drei Jahren nach Kauf eines GameStar-PCs oder -Notebooks wider Erwarten doch zu einem Garantiefall kommen, sorgt der technische Kundenservice von Hersteller ONE.de dafür, dass euer GameStar Gaming-System so schnell wie möglich abgeholt, repariert (oder sogar ausgetauscht) und zurück geliefert wird.

Alle preisbewussten Gamer, die Wert auf flüssiges Spielen in Full-HD legen, bekommen mit einem GameStar-PC der Alpha-Serie reibungsloses Gaming Vergnügen zu einem unschlagbaren Preis. Alle unsere Gaming-Pcs können bieten selbstverständlich zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten und kommen inklusive vorinstalliertem Windows 10 Home.

ONE GameStar-PC Alpha ONE GameStar-PC Alpha Pro Prozessor AMD Ryzen 3 1300X (4x 3.4 bis 3.7 GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4x 3.5 bis 3.7 GHz) Grafikkarte ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti 4 GB ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti 4GB Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 SDRAM 2400 8 GB DDR4 SDRAM 2400 SSD 120 GB SSD WD Green 120 GB SSD WD Green Mainboard ASUS PRIME B350-PLUS ASUS PRIME B350-PLUS HDD 1 TB WD Blue 1 TB WD Blue Preis 899€ 999€

GameStar-PC XL und XXL mit Intels neuen Core i5 6-Kern CPUs

Wer für sein neuen Gaming-PC ein wenig mehr ausgeben möchte, wird mit ordentlich Mehrleistung belohnt. Bei den GameStar-PCs XL und XXL treffen starke Prozessor-Leistung mit 6 Rechenkernen auf Oberklasse-GeForce-Grafikpower.

ONE GameStar-PC XL ONE GameStar-PC XXL Prozessor Intel Core i5 8400 (6x 2.8 bis 4.0 GHz) Intel Core i5 8600K (6x 3.6 bis 4.3 GHz) Grafikkarte ASUS ROG Strix Geforce GTX 1050 Ti OC 4GB ASUS Geforce GTX 1060 Dual OC 6GB Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 SDRAM 2400 16 GB DDR4 SDRAM 2400 SSD 250 GB SSD WD Blue 250 GB SSD WD Blue Mainboard ASUS TUF Z370-PLUS Gaming ASUS TUF Z370-PLUS Gaming HDD 1 TB WD Blue 1 TB WD Blue Preis 1199€ 1399€

Game, Record und Stream ohne Kompromisse

Für alle denen Full-HD nicht genug ist, empfehlen wir unsere Gaming-PCs der Ultra-Serie: für spektakuläres Zocken auf QHD-Breitbild-Monitoren oder 4K-Monitoren mit 3840x21600. Mit den High-End-PCs der GameStar-PC Ultra-Reihe könnt ihr getrost das Thema Aufrüsten für einige Jahre aus den Gedanken streichen.

ONE GameStar-PC Ultra ONE GameStar-PC Ultra Plus ONE GameStar-PC Ultra Xtreme Prozessor Intel Core i7 8700 (6x 3.2 bis 4.6 GHz) Intel Core i7 8700K (6x 3.7 bis 4.7 GHz) Intel Core i7 8700K (6x 3.7 bis 4.7 GHz) Grafikkarte ASUS ROG Strix Geforce GTX 1070 OC 8 GB ASUS ROG Strix Geforce 1070 Ti Advanced 8 GB ASUS ROG Strix Geforce GTX 1080 8 GB Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 SDRAM 2400 16 GB DDR4 SDRAM 2400 16 GB DDR4 SDRAM 2400 SSD 250 GB SSD WD Blue 250 GB SSD WD Blue 500 GB SSD WD Blue Mainboard ASUS ROG Strix Z370-F Gaming ASUS ROG Strix Z370-F Gaming ASUS ROG Strix Z370-F Gaming Preis 1799€ 1899€ 2099€

Gaming auf allerhöchstem Niveau

Bei unseren GameStar-PCs TITAN X und TITAN Z ist der Name Programm: Die extrem schnellen Gaming-PC-Riesen lassen wirklich gar keine Wünsche mehr offen. Hier ist flüssiges Spielen in 4K-Auflösung Standard. Nebenbei noch streamen oder Videos aufzeichnen bewältigen die beiden Titanen mit jeweils einer ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC problemlos. Für an sein Gaming-System sehr hohe Ansprüche setzt und seinen extrem guten Monitar stark ausreizen möchte, dem legen wir ein uneingeschränkt nutzbares Gaming-System der TITAN-Reihe ans Herz. Mit dem TITAN X und TITAN Z seit ihr perfekt gerüstet für VR und alles was in der Zukunft kommt.

ONE GameStar-PC Titan X ONE GameStar-PC Titan Z Prozessor Intel Core i7 8700K (6x 3.7 bis 4.7 GHz) Intel Core i7 7820X (8x 3.6 bis 4.3 GHz) Grafikkarte ASUS ROG Strix Geforce GTX 1080 Ti OC 11 GB ASUS ROG Strix Geforce GTX 1080 Ti OC 11 GB Arbeitsspeicher 32 GB DDR4 SDRAM 2400 32 GB DDR4 SDRAM 2400 SSD 500 GB SSD WD Blue 500 GB SSD WD Blue Mainboard ASUS ROG Strix Z370-F Gaming ASUS TUF X299 MARK 2 Mainboard Preis 2699€ 2999€

Rundum-Sorglospakete

Alle unsere Rechner bestehen aus hochwertigen Marken-Komponenten, wie sie auch Selbstbauer für ihre Projekte kaufen. Auf Wunsch lässt sich jeder GameStar-PC vor der Bestellung auch noch sehr weitreichend an die eigenen Vorlieben und das persönliche Budget anpassen. Für sorgenfreies gibt es jetzt 3 statt 2 Jahre Garantie. Oben drauf wird euch das Gaming-System versandkostenfrei zugesendet und beinhaltet kostenlosen sechs Monate Vor-Ort-Abholservice und 10 Euro Gutschein für PC-Spiele bei Gamesplanet.com.