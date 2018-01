Bevor Regisseur Taika Waititi für Marvel die erfolgreiche Comic-Verfilmung Thor 3: Tag der Entscheidung in Szene setzte, stand der Filmemacher für seine Vampir-Komödie 5 Zimmer Küche Sarg hinter der Kamera.

Der US-Sender FX hat sich das Treiben der ungewöhnlichen Wohngemeinschaft von Vampiren angeschaut und war wohl so angetan von der Idee des Films, dass nun laut Variety eine Serie daraus gemacht wird.

Regisseur Taika Waititi dreht auch die Serie

Hierzu zeigen sich erneut die Macher des Films, Regisseur Taika Waititi und sein Partner Jemaine Clement (Paranormal Unit) als Autor verantwortlich, einen halbstündigen Pilotfilm zu drehen.

Für die Hauptrollen wurden bereits Kayvan Novak (Four Lions), Matt Berry (The IT Crowd) und Natasia Demetriou (Year Friends) verpflichtet. Als Produzent zeigt sich Scott Rudin verantwortlich.

Wann die neue Serie unter dem Originaltitel What We Do In The Shadows im US-Fernsehen an den Start geht, wird noch bekannt gegeben.

Vampir-WG 5 Zimmer Küche Sarg

Die etwas skurrile Vampir-Komödie 5 Zimmer Küche Sarg aus dem Jahr 2014 wurde als Mockumentary gedreht und basiert auf einem Kurzfilm der beiden Filmemacher Taika Waititi und Jemaine Clement.

Die Geschichte handelt von den Vampiren Viago, Vladislav, Deacon und Petyr, die sich eine Villa im neuseeländischen Wellington teilen. Der Alltag der ungewöhnlichen Wohngemeinschaft unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen WGs: Es gibt Streitigkeiten um den Abwasch, es wird jede Menge gefeiert und ab und zu legt man sich mit den Werwölfen an.

Als der 8000-jährige Petyr den jungen coolen Nick zum Vampir macht, müssen die übrigen ihm erst einmal die Grundregeln des Vampir-Daseins beibringen. Dafür weist Nick sie in die technischen Neuheiten der modernen Zeit ein. Als er jedoch seinen menschlichen Kumpel in die WG mitbringt, überschlagen sich die Ereignisse.