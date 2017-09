50 Jahre Star Trek - Die Top 10 der meistgeschauten Episoden auf Netflix

Zum baldigen Start der neuen Serie Star Trek: Discovery auf Netflix am 25. September konnten die vielen Fans in den vergangenen Wochen und Monaten alle Star-Trek-Serien mit ihren 695 Episoden noch einmal im Einzelnen anschauen: Original-Serie Raumschiff Enterprise, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager und Star Trek: Enterprise.

Netflix gibt nun die Top 10 der beliebtesten Episoden bekannt, die von den über 100 Mio. Kunden aus 190 verschiedenen Ländern am meisten inklusive Wiederholungen geschaut wurden. So verbrachten rund 12.000 Fans über 536 Stunden vor dem Bildschirm.

Das Ergebnis überrascht, denn bei der großen Auswahl an Serien gibt es zwei eindeutige Gewinner: So kommt an den beiden Serien Voyager und The Next Generation keiner vorbei.

Die Top 10 der meistgeschauten Star-Trek-Folgen auf Netflix

Star Trek: Voyager - Endgame: Parts 1 & 2 Star Trek: The Next Generation - The Best of Both Worlds, Part 1 Star Trek: The Next Generation - The Best of Both Worlds, Part 2 Star Trek: Voyager - Scorpion, Part 1 Star Trek: Voyager - Scorpion, Part 2 Star Trek: Voyager - The Gift Star Trek: Voyager - Dark Frontier, Parts I & 2 Star Trek: The Next Generation - Q Who? Star Trek: Voyager - Time and Again Star Trek: The Next Generation - Clues

