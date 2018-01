Das bunte und sehr charmante A Hat in Time huldigte im letzten Jahr sehr erfolgreich der Ära »Maskottchen-Jump&Runs« im Stil von Super Mario 64 oder Banjo-Kazooie. Vorbei ist das Abenteuer von »Hat Kid« aber noch nicht.

Wie bereits die Kickstarter-Kampagne und eine Twitter-Umfrage im Dezember 2017 andeutete, kommt 2018 der erste kostenlose DLC heraus. Dieser bringt unter anderem einen Koop-Modus, New Game Plus und ein neues Kapitel für für A Hat in Time.

A Hat in Time - Screenshots ansehen

Nach diesem Update planen die Männer und Frauen von Gears of Breakfast noch ein weiteres, kostenfreies Kapitel mit dazugehöriger neuer Welt zu veröffentlichen. Die Twitter-Umfrage stellte auch kostenpflichtige DLCs in Aussicht, sollten die Fans daran Interesse haben, die Entwicklung am Spiel weiter zu unterstützen.

A Hat in Time im GameStar-Test: Mit Schirm, Charme und Melone

Konkrete Termine für die Zusatzinhalte wurden bisher nicht genannt. Auf Nachfrage eines Twitter-Users gaben die Entwickler aber bekannt, dass man eher mit der zweiten Jahreshälfte rechnen sollte.