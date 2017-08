Activision Blizzard - 80 Prozent des Umsatzes mit Digital-Inhalten

Der Publisher Activision Blizzard hat vor kurzem die offiziellen Zahlen aus dem zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres veröffentlicht. Besonders auffällig dabei ist die weiterhin steigende Bedeutung von digitalen Inhalten.

Dem Finanzbericht zufolge hat Activision Blizzard im vergangenen Quartal einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,63 Milliarden Dollar erzielt. Das bedeutet ein Wachstum in Höhe von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Jetzt wird es interessant: 1,31 Milliarden Dollar davon gehen auf den Umsatz durch digitale Inhalte zurück - also etwas mehr als 80 Prozent. Im Vorjahr waren es »nur« 73 Prozent.

Einen großen Anteil daran haben mit Sicherheit die anhaltend guten DLC-Absätze für Call of Duty: Infinite Warfare und anderen Episoden der Shooter-Serie. Aber auch der ungebrochene Erfolg von solchen Spielen wie Hearthstone, Overwatch und World of WarCraft dürfte eine große Rolle spielen, da sie kontinuierlich für nicht gerade unerhebliche Einnahmen sorgen. Wie groß die Anteile die besagten Spiele tatsächlich haben, hat Activision allerdings nicht verraten. Insgesamt kann der Publisher mit seinem Portfolio für das zweite Geschäftsquartal 407 Millionen MAUs (Monthly Active Users) vorweisen.

Mehr: Activison - Zählt zu den 100 besten Arbeitgebern der USA

World of WarCraft: Legion - Screenshots ansehen