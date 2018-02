Wenn Age of Empires mit der Definitive Edition am 20. Februar nach so langen Jahren wiederkehrt, kann man das fast schon wieder als frischen Wind im Genre bezeichnen. Nur gerecht also, wenn wir uns dafür auch einen besonderen Livestream einfallen lassen!

Am Freitag, 16. Februar, wird unser Strategieexperte Maurice das Spiel live auf Twitch testen, sodass ihr ihm dabei zusehen könnt. Kampagne, Gefechte, Balance, Spielkomfort: alles, was unsere Tester sonst im Büro für sich checken, schaut sich Maurice von 17 bis 19 Uhr live an.

Der Genre-König aus dem Nichts: Plus-Report zu Age of Empires

Das bedeutet für euch, dass ihr ihm nicht nur beim Arbeiten über die Schulter schauen, sondern direkt Fragen zum Spiel und zum Testprozedere an sich stellen könnt. Und auch wenn wir im Stream noch keine Wertungszahl festzurren werden, habt ihr einen Einblick in unseren Alltag bekommen.

Übrigens: Wir brauchen eure Hilfe, um unseren Twitch-Kanal in Zukunft noch besser zu machen! Verratet uns in der großen GameStar-Livestreaming-Umfrage, was ihr euch von einem Live-Angebot erwartet.

Der "Live-Test" im Kurzüberblick

Wann? Freitag, 16. Februar, 17 bis 19 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar & GamePro

Wer? Maurice (Tester) und Moderator

Erklärung zur Zusammenarbeit: Wir produzieren diesen Stream in Zusammenarbeit mit Arctic. Unser Partner übernimmt die Produktionskosten, macht uns aber keine inhaltlichen Vorgaben. Unsere Redakteure sprechen frei über das Spiel und werden vor Kritik nicht zurückscheuen, wenn sie angebracht ist.

Jetzt zuschauen: Zum Twitch-Kanal von GameStar & GamePro