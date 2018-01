Age of Empires: Definitive Edition ab 16:30 Uhr im Livestream - Multiplayer-Duell auf Twitch: Sandro gegen Micha

Karthago oder Rom? Kelten oder Griechen? In Age of Empires prallt alles aufeinander, was sich in der Antike auch nur mal entfernt begegnet ist - in der Definitive Edition sogar wieder in schön! Das Remaster des 20 Jahre alten Grundsteins der legendären Age-Serie kommt am 20. Februar raus, die Beta läuft allerdings jetzt schon.

Plus-Story zur Age of Empires: Definitive Edition: Wider die Nostalgie

Grund für uns, Linothorax und Scutum auszupacken und unsere zwei Age-Fans Sandro und Micha gegeneinander in die Arena zu schicken! Heute ab 16:30 Uhr messen sich die beiden Stammesführer im fairen Duell, zu sehen gibt's den (hoffentlich) titanischen Kampf auf unserem Twitch-Kanal.

Jetzt zuschauen! Zum GameStar-Twitch-Kanal