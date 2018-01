AoE: Definitive Edition

Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass in den letzten Tagen vermehrt neue Gameplay-Videos und Streams zu Age of Empires: Definitive Edition aufgetaucht sind. Der Grund ist simpel: Kurz vor dem Release der überarbeiteten HD-Neuauflage wurden am 29. Januar noch einmal 100.000 Spieler zur Closed Beta zugelassen, die das Spiel downloaden konnten. Zudem dürfen Betatester ihr Material nun ohne Einschränkungen veröffentlichen.

Wie gelingt die Neuauflage? Exklusive Titelstory zu Age of Empires: Definitive Edition

Doch keine Open Beta, Zugang für Vorbesteller

Aber Moment mal, hatten wir nicht berichtet, dass es Ende Januar eine Open Beta geben soll? Richtig, doch scheinbar hat Microsoft die Pläne kurzentschlossen geändert. Die Beta bleibt bis zu ihrem Ende am 5. Februar 2018 geschlossen. Die letzten Teilnehmer für den Test wurden bereits am 25. Januar ausgewählt.

Dennoch habt ihr noch eine Chance, das Remaster vor der Veröffentlichung am 20. Februar 2018 auszuprobieren, dafür müsst ihr es allerdings im Microsoft Store pre-ordern. Vorbesteller werden unmittelbar zur Beta zugelassen.

Nur Windows Store? Warum AoE: DE nicht auf Steam erscheinen kann

Die Inhalte der Beta

In der Testversion könnt ihr den Multiplayermodus nach Belieben ausprobieren. Alle Völker und Spieloptionen sind enthalten. Der Zugang zur Singleplayer-Kampagne bleibt euch aber ebenso verwehrt wie Skirmish-Matches gegen die KI. Ihr dürft nur gegen andere menschliche Spieler antreten.

Falls ihr euch nach einer kostenlosen Alternative zu Age of Empires sehnt, empfehlen wir euch einen Blick auf 0 A.D.