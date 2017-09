Agents of Mayhem - Große Entlassungswelle beim Entwickler Volition

Das Entwicklerstudio Volition, das vor Kurzem den Helden-Shooter Agents of Mayhem herausgebracht hat, soll laut einem Bericht von Kotaku mehr als 30 Mitarbeiter entlassen haben. Unter anderem soll auch General Manager Dan Cermak rausgeflogen sein. Vor der Entlassungswelle haben rund 200 Angestellte bei Volition gearbeitet.

Angeblich könnten die schwachen Verkaufszahlen von Agents of Mayhem Deep Silver, den Publisher hinter Volition, nicht zufrieden gestellt haben und deshalb Grund für den plötzlichen Personalabbau sein. Allerdings ist es nach dem Abschluss eines Titels auch nicht ungewöhnlich, dass Mitarbeiter, die nur an dem einen Projekt mitgewirkt haben, ein Entwicklerstudio verlassen.

In dem Open-World-Spiel, das im gleichen Universum wie die Saints-Row-Reihe angesiedelt ist, ballern wir uns mit einer irrwitzigen Heldentruppe durch die südkoreanische Hauptstadt Seoul und retten die Welt vor einer Superschurken-Organisation. Zwar hat das Spiel in unserem Test und auch in internationalen Reviews keine allzu schlechten Kritiken kassiert, doch der erhoffte Erfolg blieb offenbar aus.

Volition wurde 1996 gegründet und 2000 vom Publisher THQ übernommen. Nachdem das Studio Spielereihen wie Saints Row und Red Faction entwickelt hat und THQ 2013 Pleite ging, übernahm Deep Silver als Publisher.

Wir haben wegen einem offiziellen Statement bei Volition und Deep Silver nachgefragt, bislang aber noch keine Antwort erhalten. Sobald wir mehr erfahren, werden wir diese News aktualisieren.