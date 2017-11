AIR - Das neue Spiel der PUBG-Macher ist ein Steampunk-MMO

Bluehole kehrt mit dem nächsten Spiel in altbekannte Gefilde zurück: Nach Playerunknown's Battlegrounds arbeiten die Koreaner mit Ascent: Infinite Realm (oder AIR) an einem neuen Online-Rollenspiel. Bluehole hatte zuvor schon die MMOs TERA und Devilian entwickelt.

AIR ist im Steampunk-Szenario angesiedelt, neben fliegenden Dampfmaschinen gibt es aber auch Magie und Drachen. Fünf Klassen wurden enthüllt: Warlord, Assassin, Gunslinger, Sorceress sowie Mystic. Oder kurz Tank, Nahkämpfer, Fernkämpfer, Magier und Heiler, die klassische MMO-Truppe also.

Beta kommt 2018

Fahrzeuge und Reittiere sollen einen besonderen Fokus erhalten und nicht nur als Transportmittel dienen, sie werden auch direkt im Kampf in den "Realm vs. Realm"-PvP-Schlachten eingesetzt. In großen Fraktionskämpfen haben Spieler außerdem auf Mechs für Bodenkämpfe und auf Geschütze zur Verteidigung Zugriff.

Das Publishing übernimmt Kakao Games, die für die westliche Version des ebenfalls koreanischen MMOs Black Desert Online bekannt sind. In der ersten Hälfte 2018 soll es eine geschlossene Beta für interessierte Spieler geben.

Ascent: Infinite Realm - Screenshots ansehen