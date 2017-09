Alice 3 - American McGee bereitet Pitch an EA vor

Das erste Alice aus dem Jahr 2000 und sein Nachfolger Alice: Madness Returns von 2011 waren Überraschungshits von der einstigen Entwicklergröße American McGee. Die Rechte für die Marke liegen aktuell allerdings bei Electronic Arts. Für Alice 3 bereitet American McGee deshalb offenbar gerade unter dem Arbeitstitel »Alice: Asylum« einen Pitch an den Publisher vor.

Während der Entwickler sich vor kurzem noch genervt gab und die Fans bat, sich wegen einem neuen Alice-Spiel direkt an EA und nicht an ihn zu wenden, nimmt er es nun wohl selbst in die Hand. Das teilte der Entwickler mit einem neuen Artwork über Twitter mit.

Want a new Alice game? I'm starting work on a proposal - come along for the adventure and lend your support! https://t.co/wwSvD2USRJ pic.twitter.com/kiJ3jYzwwF — American McGee (@americanmcgee) September 3, 2017

Sein Vorschlag an EA soll Artworks, ein Design-Konzept und ein Business-Modell für Alice 3 umfassen. Wer ihn dabei unterstützten will, kann sich für den Newsletter zum neuen Spiel eintragen. Auch wenn aktuell keine Kickstarter-Kampagne geplant ist, baut McGee so auf die Unterstützung der Fans.