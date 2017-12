Regisseur Neill Blomkamp (District 9, Elysium) arbeitete im Jahr 2015 noch an einer Fortsetzung der Alien-Filmreihe. Doch dann musste die Produktion zu Gunsten von Ridley Scotts Alien-Prequels Prometheus und Alien: Covenant pausieren. Kurze Zeit später wird Alien 5 auf Eis gelegt.

Bis heute ist unklar, ob das vielversprechende Sequel tatsächlich kommen wird. Sehr zur Freude der Fans war im neuen Alien-Film ein Wiedersehen mit Sigourney Weaver als Ripley und Michael Biehn als Corporal Hicks geplant.

Und während inzwischen völlig offen ist, ob Regisseur Ridley Scott nach dem enttäuschenden Einspielergebnis von Alien: Covenant nun tatsächlich weitere Alien-Filme drehen darf, meldet sich nun überraschend Neill Blomkamp zu Wort.

Teilweise ohne jeglichen Kommentar veröffentlicht er seit wenigen Tagen einige Konzeptbilder aus Alien 5 via Twitter und Instagram. Ob das nicht ein Hinweis an die neuen Besitzer der Filmrechte ist, das Filmprojekt doch wieder aufzunehmen?

Schließlich übernimmt Disney künftig die Filmsparte von 20th Century Fox einschließlich der populären Alien-Filme. Damit dürfte die Zukunft der Alien-Reihe wieder offen sein.

Just going through the volume of art created for this never to be made aliens sequel. From environments to characters to set design, we did a lot. Mostly over 2015. pic.twitter.com/nkfwHu3OF7