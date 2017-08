Alien: Isolation - Mod ermöglicht VR-Support

Was ist gruseliger als das Alien? Das Alien in VR! Das First-Person-Horrorspiel Alien: Isolation scheint wie für eine VR-Umsetzung gemacht, zumindest, wenn man Nerven wie Drahtseile hat. Abgesehen von einem Prototypen für die Oculus Rift, der sich sogar nachträglich freischalten ließ, erhielt das Spiel aber nie VR-Support.

Ein Modder namens Nibre wollte das nicht auf sich beruhen lassen und hat die VR-Version weiterentwickelt. Die Mod MotherVR lässt uns Alien: Isolation so gruselig wie nie zuvor erleben - immerhin sind wir mittendrin. Zwar ist die VR-Mod laut Nibre dazu gedacht, im Sitzen gespielt zu werden, dank Headtracking kann man sich aber umsehen, vorsichtig um die Ecke linsen und versuchen, das fiese Alien zu erspähen, bevor es einen selbst entdeckt.

Unterstützung für Vive und Motion Control geplant

Im Stehen besteht aktuell noch Übelkeitsgefahr. Auch wenn die Mod aktuell nur die Oculus Rift unterstützt, soll später noch Support für die HTC Vive dazukommen. Motion Control soll ebenfalls bald hinzugefügt werden, momentan muss man sich mit dem Xbox-Controller oder der Tastatur behelfen.

Creative Assembly hatte das ursprüngliche VR-Konzept nur als »Proof of Concept« angelegt. Nach dem Launch fehlten aufgrund zu geringer Verkaufszahlen die Mittel für eine VR-Umsetzung oder einen Nachfolger. Was die Mod daraus gemacht hat, können Sie sich in dem Video unter dieser Meldung ansehen. Herunterladen lässt sich das virtuelle Horror-Erlebnis über GitHub.