Alien - Neuer Online-Shooter mit persistenter Welt in Arbeit

Alien bekommt ein neues Spiel - und bevor sich jetzt wer die Haare rauft: Es wird kein Alien: Colonial Marines 2, aber immerhin ein Shooter. FoxNext, der Game-Publishing-Zweig von 21st Century Fox, hat Entwickler Cold Iron Studios erworben, um sie an ein neues Alien-Projekt zu setzen.

Das Spiel soll, so die erste Pressemitteilung, ein Online-Shooter mit persistenter Welt werden. Araron Loeb, Vorsitzender der Studios von FoxNext Games, stellt das neue Projekt mit den folgenden Worten vor:

"Cold Iron Studios hat erstaunliches Talent in puncto Game-Design, -Handwerk und -Entwicklung. Und wir freuen uns, all das bei FoxNext Games willkommen zu heißen. Schließlich verfolgen wir das Ziel, ein Portfolio an großartigen Spielen über alle Plattformen und Genres hinweg aufzubauen.



Ich bin ein persönlicher Fan von den bisherigen Spielen des Teams und unsere ganze Firma freut sich darauf, gemeinsam mit den Entwicklern an einer action-geladenen persistenten Welt zu arbeiten, die tief in die Mysterien des Alien-Universums eintaucht."