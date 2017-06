Amazon Blitzangebote am 13. Juni - LG 55 Zoll OLED-4K-Fernseher

Um einen Film oder Konsolen-Spiele richtig genießen zu können, ist natürlich auch der passende Fernseher nicht unwichtig. Falls Sie sich im Moment nach einem neuen TV umschauen, könnten die heutigen Blitzangebote für Sie interessant sein.

Zum ersten Mal ist ein OLED-TV reduziert. Der LG OLED55E6D ist ein 55 Zoll 4K-Fernseher, der auf die OLED-Display-Technologie setzt. Gerade für Fans von einem besonders perfektem Schwarz ist ein OLED eine Überlegung wert, da er hier seine Stärken voll ausspielt. Ansonsten überzeugt er im Allgemeinen ebenfalls mit sehr guten und natürlichen Farbwerten.

Mit dem OLED von LG erwartet Sie darüber hinaus OLED HDR, Picture in Glas und ein Smart-TV-System. Mit letzterem können Sie Ihre Serien und Filme via Netflix, Amazon und Co direkt vom TV aus abspielen.

LG OLED55E6D, 55 Zoll 4K-Fernseher, OLED, HDR ab 17 Uhr

Weitere Blitzangebote: