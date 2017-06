Amazon Blitzangebote am 14. Juni - Viewsonic 4K-Gaming-Monitor, Omen by HP Gaming Notebook

Mit dem Viewsonic XG2700-4K erhalten Sie einen leistungsstarken 4K-Gaming-Monitor mit einer Auflösung von 3840 x 2160. Beim Display setzt er für starke Farben und Blickwinkelstabilität auf ein IPS-Panel. Zudem verfügt er über AMD Freesync und hat eine Reaktionszeit von 2 ms. Des Weiteren gibt es verschiedene Modi für Spiele (FPS 1, FPS 2, RTS und MOBA). Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hz und der Monitor hat einen vollergonomischen Standfuß.

Viewsonic XG2700-4K, 4K-Gaming-Monitor, IPS-Panel, 2 ms Reaktionszeit, 60 Hz

Das Omen by HP (17-w213ng) ist ein Gaming Notebook mit dem Sie in der Lage sind die neuesten Spiele in hohen Details spielen zu können. Beim Design setzt HP hier auf eine edle Carbon-Optik. Mit seinen 2,5 Kg ist das Notebook außerdem nicht allzu schwer.

Neben einem 17,3 Zoll 4K-IPS-Display inklusive G-Sync steckt einiges an Leistung unter der Haube. Allen voran kommt ein Intel Core i7-7700HQ zum Einsatz. Unterstützt wird der Prozessor von 16 GB DDR4-RAM, 1 TB HDD und einer 512 GB SSD. Als Grafikkarte verwendet das Omen by HP eine Nvidia GeForce GTX 1070 mit 8 GB Speicher. Als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert.

Omen by HP Gaming Notebook, i7 + 16 GB RAM + 512 GB SSD + GeForce GTX 1070

