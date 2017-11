Amazon Blitzangebote am 16. November - Samsung 32 Zoll UHD-Monitor mit Freesync

So langsam ziehen Konsolen und Fernseher in Sachen Auflösung am PC vorbei - allerdings bieten Hersteller wie Samsung inzwischen einige Optionen gleichzuziehen. Beispielsweise mit dem Samsung LU32H850, der gleich 32 Zoll Diagonale mit UND und damit endlich eine auch dieser Größe angemessene Pixeldichte.

Das IPS-Panel ist mit Quantum Dots optimiert, was sich bei der Farbdarstellung zeigen soll. Zwar bietet das Panel nur 60 Hz, dafür aber mit Freesync für ein flüssiges Spielvergnügen auch wenn die Grafikkarte die 60 FPS nicht durchgehend halten kann.

Samsung LU32H850 32 Zoll UHD-Monitor IPS, 4ms, Freesync ab 08:00 Uhr

Weitere Angebote:

