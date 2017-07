Amazon Blitzangebote am 19. Juli - Notebook-RAM, Samsung Curved-Monitor mit 27 Zoll

Neue Fertigungsmethoden setzen mitunter Trends - gewölbte, Curved, Monitore beispielsweise sehen nicht nur hübsch aus sondern bieten auch Vorteile wie eine geringere Ermüdung der Augen und eine vor allem bei Rennspielen gesteigerte Immersion.

Samsung gehört zu den Curved-Pionieren und stattet den C27F591F mit einem 27 Zoll messenden IPS-Panel aus. Im Gegensatz zu den etwas reaktionsschnelleren TN-Panels sorgt Samsung so für kräftige Farben und erstklassige Blickwinkel. Dank Full-HD-Auflösung und HDMI-Eingang eignet sich der Bildschirm auch für Konsolengamer, an den PC lässt es sich zusätzlich via Displayport oder VGA anschließen. Für Bürotätigkeiten sind zwei kleine 5-Watt-Lautsprecher verbaut, wer mehr als Podcasts hören möchte sollte sich aber nach einem richtigen Lautsprechersystem oder einem Kopfhörer umschauen.

Samsung C27F591F 27 Zoll Curved FHD-Monitor IPS, 4ms, silber/weiß ab 14:00 Uhr

