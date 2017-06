Amazon Blitzangebote am 21. Juni - AMD Ryzen 5 1600, LG 49 Zoll UHD-TV

AMD greift mit Zen in allen Lagern an - die jüngst vorgestellten Epyc-CPUs für Server, Threadripper für den gehobenen Anspruch und Ryzen für die Allgemeinheit decken den Markt gut ab. Der Ryzen 5 1600 ist dabei die Vernunft-Lösung für leistungshungrige Anwender: Die CPU bietet volle sechs Kerne sowie SMT, taktet aber nur mit 3,2 GHz in der Basis und bis zu 3,6 GHz per Turbo. Hier lässt sich dank offenem Mulitplikator aber bequem Hand anlegen.

Ein AM4-Board mitsamt DDR4-RAM ist Pflicht, auf ältere Sockel oder gar Intel-Boards passt das Preis-Leistungs-Wunder Ryzen 5 1600 nicht. Aktuell liegt der Preis der CPU regulär bei 213,99€, Prime-Nutzer sparen zudem die Versandkosten. Damit bietet Amazon zumindest Prime-Kunden den aktuell besten Preis für den Prozessor.

Die mit einer TDP von 65 Watt ausgezeichnete CPU wird mit einem erstaunlich leisen Boxed-Kühler ausgeliefert, der auch moderate Taktspielereien verkraftet.

AMD Ryzen 5 1600 CPU AM4, 6/12 Kerne, 3,2/3,6 GHz boxed für nur 213,99€

Blitzangebote bei Amazon:

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen