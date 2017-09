Amazon Blitzangebote am 21. September - Indiana Jones Blu-ray Boxset, Poweradd Pilot Pro 3 Powerbank

Es wird ja oft gemunkelt, dass viele junge Archäologen diesen Berufszweig nur erklommen haben, um in die Fußstapfen von Indiana Jones zu treten. Doch zwischen der Ausbildung an der Universität und den waghalsigen Abenteuern des Dr. Henry Walton Jones Jr. klafft eine riesige Grube voller Schlangen. Wer lieber auf Wochen gefüllt mit Ausgrabungen und Vermessungen verzichten, dafür aber den Gedanken an die cineastischen Abenteuer wahren will, sollte den heutigen Amazon Blitzangeboten Beachtung schenken und sich das Indiana Jones the Complete Adventure Blu-ray Boxset zulegen.

Auf dieser Edition findet ihr alle vier Indy-Filme sowie eine riesige Best of-Sammlung mit Dokumentationen, Interviews, Featurettes und weitere spannende Inhalte. Die komplette Sammlung bietet genug Stunden, um einen langen Indiana Jones-Marathon zu starten und diesen - in weiser Voraussicht auf Teil 5 im Juli 2020 - immer und immer wieder zu wiederholen.

Indiana Jones the Complete Adventure, Blu-ray Boxset ab 11:35 Uhr

