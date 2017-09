Amazon Blitzangebote am 29. September - Videoprojektoren mit FullHD und UHD

Reich geerbt und im Herbst noch nichts vor? In den Blitzangeboten bei Amazon findet sich heute der Acer V9800, ein ungewöhnliches Stück Hardware für Enthusiasten mit großem Geldbeutel.

Der Videoprojektor bietet die in diesem Bereich noch sehr ungewöhnliche und zudem nicht ganz preiswerte UHD-Auflösung. Zudem wird HDR unterstützt, Acer gibt einen Kontrast von 1.000.000:1 an. Die Leuchtstärke liegt bei 2.200 ANSI-Lumen, ein Tribut an die sehr hohe Auflösung. Dank HDMI 2.0 lassen sich Konsolen und der PC bequem anschließen - und schon ist das Highend-Heimkino bereit.

Acer V9800 DLP Projektor UHD, 2200 ANSI Lumen ab 17:40 Uhr

Zudem gibt es in den Blitzangeboten noch weitere Videoprojektoren zu erschwinglicheren Preisen.

Weitere Angebote:

Alle Angebote bei Amazon