Amazon Blitzangebote am 30. Juni - OMEN-Notebook mit GTX 1070, Logitech G29

Wer heute in hoher Detailstufe aktuelle PC-Games zocken möchte muss nicht mehr zwingend zu einem Desktop-PC greifen. Dieser bietet zwar weiterhin Vorteile wie die Flexibilität so gut wie jede Komponente problemlos tauschen zu können. Im Gegenzug fehlt es dem großen PC meist an Mobilität - vor allem Pendler sind mit einem Notebook besser bedient. Dank Nvidias Pascal-GPUs ist auch die 3D-Leistung unterwegs kein Problem mehr: Die GTX 1070 im OMEN by HP 17-w106ng ist nur unmerklich langsamer als das Desktop-Modell und damit problemlos ausreichend für das FullHD-Display (17,3 Zoll) des Notebooks.

Für genug CPU-Leistung sorgt Intels Core i7-6700HQ mit bis zu 3,5 GHz Takt. Zudem stehen 16 GByte DDR4-RAM und eine SSD mit 512 GByte zur Verfügung, als Betriebssystem kommt Windows 10 zum Einsatz.

OMEN by HP (17-w106ng) 17,3 Zoll FHD-Notebook i7, 16+512 GB, GTX 1070 ab 10:00 Uhr

Weitere Blitzangebote:

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen