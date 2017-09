Amazon Herbstangebote am 24. September - Bis zu 55% Rabatt auf Blu-rays und DVDs, LG-Fernseher reduziert

Eigentlich kann man gar nicht genug DVDs und Blu-rays im Schrank stehen haben. Und wenn ihr auch findet, dass eure Film- und Serien-Sammlung immer noch etwas zu mickrig aussieht, dann ist der heutige Sonntag der perfekte Tag, um euer leeres Regal mit neuen Inhalten zu füllen.

Amazon gewährt euch nämlich nur heute bis zu 55% Rabatt auf Neuheiten. Darunter sind reichlich neue DVDs und Blu-rays zu finden und auch einige große Titel, die in eurer Sammlung noch fehlen dürften. Erwähnenswert wäre da vor allem Guardians of the Galaxy Vol. 2 oder auch Star Wars: Rogue One. Aber auch der verrückte Serien-Hit American Gods kann heute besonders günstig auf Amazon ergattert werden.

Bis zu 55% Rabatt auf Neuheiten (Blu-rays und DVDs)

UHD-Fernseher von LG, Xbox One S-Bundles & Gaming-Stühle von DX Racer

Sollte euch noch das passende Wiedergabe-Gerät zu eurer Sammlung noch fehlen, empfiehlt sich der Blick auf die LG-Fernseher, die Amazon heute bis zu 35% günstiger anzubieten hat. Zwischen UHD und Super UHD ist alles mit dabei, natürlich auch mit Active HDR und je nach Wahl auch als OLED- und/oder Curved-Variante.

Bis zu 35% Rabatt auf LG-Fernseher (UHD und Super UHD)

Aber auch der Gamer und Home Office-Mensch muss heute nicht leer ausgehen. Es warten diverse verschiedene Gaming- und Bürostühle für den kleineren, aber auch größeren Geldbeutel auf ihre Käufer. Auch Xbox One S-Interessierte finden möglicherweise unter den Konsolen-Bundles das passende Angebot. Hier habt ihr die Wahl zwischen einer Xbox One S 500 GByte und Forza Horizon 3, wahlweise mit dem Xbox One Chatpad + einem zweiten Wireless Controller oder aber mit Rise of the Tomb Raider + zwei Wireless Controllern + Chatpad.

Bis zu 30% reduziert: Xbox One S + Forza Horizon 3-Bundles

Und falls die Nacht mal wieder etwas länger werden soll, hat Amazon auch das perfekte Angebot parat: Flüssig-Energie kann heute bis zu 48% günstiger in den Warenkorb verfrachtet werden. So steht einem langen Film-, Serien-, Spiel- oder Arbeits-Marathon einfach nichts mehr im Wege.

Alle Angebote bei Amazon