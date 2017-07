Amazon Prime Day startet am 10.Juli, 18 Uhr - 150€ Rabatt auf HP Notebook und 50€ auf Fire Tablets Kids Edition

Am kommenden Dienstag den 11. Juli legt Amazon den Prime-Day neu auf - wie in den Vorjahren gibt es an diesem Tag hunderte verschiedener Angebote mit teilweise drastischen Preisnachlässen. Die Schnäppchenjagd beginnt sogar bereits am Montag, 10 Juni, ab 18 Uhr, für Amazon hat ein richtiger Sonderangebotstag offenbar mindestens 30 Stunden.

Zuschlagen dürfen allerdings ausschließlich Nutzer von Amazons Prime-Zusatzservice. Dieser kostet monatlich 8,99€ oder pro Jahr 69€ und bietet neben kostenlosem Premium-Versand auf alle von Amazon gelieferten Produkte auch Zugriff auf die Filme von Amazon Prime Video sowie Musikstreaming via Prime Music.

Um am Prime-Day teilnehmen zu können reicht aber bereits die kostenlose 30-Tage-Mitgliedschaft bei Amazon Prime, die sich in wenigen Sekunden abschließen und auf Wunsch jederzeit wieder kündigen lässt.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

150€ Rabatt: HP Pavilion x360

So wird das HP Pavilion x360 mit 14 Zoll Displaydiagonale (S-VA-Panel) und Touchfunktionen sowie Intels Pentium 4415U, 8 GByte RAM und einer 256 GByte SSD für nur 449€ statt 599€ zu finden sein - somit lassen sich knapp 17% sparen. Das Notebook eignet sich zwar nicht für aktuelle Grafikhighlights, dank guter Verarbeitung, hochwertigem Display und ausreichender Leistung fühlt es sich bei Office-Anwendungen, Multimedia und beim Surfen aber umso besser an. Bis zum Start des Angebots liegt der Preis bei 599€.

HP Pavilion x360 14 Zoll Touch-Notebook, Pentium 4415U, Win10 für nur 449€

50€ Rabatt: Fire Tablets in der Kids Edition

Auch die hauseigenen Fire-Tablets reduziert Amazon im Preis. Start der Rabatt-Aktion ist Montag, 10. Juli um 18 Uhr, die Tablets werden bis zum Dienstag, 11. Juli um 24 Uhr reduziert bleiben. Entsprechend werden bis dahin natürlich die regulären Preise angezeigt.

Das neue Fire 7 Kids Edition kostet dann statt 119,99€ nur 69,99€ - so kann man knapp 42% sparen. Das neue Fire HD 8 Kids Edition sinkt von 139,99€ auf 89,99€ - viel Tablet für vergleichsweise wenig Geld. Geliefert werden die Kids-Tablets mit blauer oder pinker Schutzhülle sowie Zugriff auf zahlreiche Apps speziell für den Nachwuchs.

Fire 7 Kids Edition - 7 Zoll Tablet 16 GByte, inkl. Schutzhülle für nur 69,99€

Fire HD 8 Kids Edition - 8 Zoll Tablet 32 GByte, inkl. Schutzhülle für nur 89,99€

Blitzangebote alle 5 Minuten

In hoher Taktrate werden ab Montag 18 Uhr 30 Stunden lang Prime-Blitzangebote herausgehauen. Wir werden natürlich die besten Angebote heraussuchen und in einer Sammelnews vorstellen. Die Preise für die Prime-Deals gibt Amazon allerdings immer erst mit dem Start des Angebots bekannt.