AMD Radeon RX Vega Release - Ende Juli oder Anfang August im Handel

Während der Computex Ende Mai hatte AMD-Chefin Lisa Su während einer Präsentation schon bekanntgegeben, dass PC-Spieler zu diesem Zeitpunkt noch zwei Monate auf die Radeon RX Vega warten müssten. Die neuen Grafikkarten von AMD werden im Raumen der SIGGRAPH, der wichtigsten Grafikmesse der Welt, veröffentlicht, die vom 30. Juli bis zum 3. August 2017 in Los Angeles stattfindet. Nur die schon vorgestellte AMD Radeon Vega Frontier Edition, die zwar als Spiele-Grafikkarte funktioniert, aber für professionelle Einsatzzwecke gedacht ist, soll ab dem 27. Juni 2017 erhältlich sein. Damit hält AMD gerade noch so das Versprechen ein, Vega noch in der ersten Jahreshälfte 2017 zu veröffentlichen.

Auslieferung der Vega-Grafikchips

Die asiatische Webseite HWBattle meldet nun, dass AMD noch in dieser Woche mit den Lieferungen der Vega-Grafikchips an die Grafikkarten-Hersteller beginnen wird oder vielleicht sogar schon begonnen hat. Vermutlich handelt es sich um mindestens zwei Modelle, eines mit 4.096 Shader-Einheiten und eines mit 3.584 Shadern, das Apple bereits bei seinem iMac Pro angekündigt hatte. Ob es noch kleinere Versionen der Vega-GPU geben wird, ist bisher nicht bekannt, aber durchaus denkbar.

Custom-Modelle von Vega vielleicht erst im September

Die ersten Lieferungen für den Handel - und hier bezieht sich die Meldung auf Asien - sollen Ende Juli oder Anfang August ankommen. Dann soll die Radeon RX Vega zunächst nur als Referenz-Modell erhältlich sein. Von den Herstellern selbst entworfene Custom Versionen der RX Vega mit anderen Kühlern oder Platinen sollen erst später folgen. Da die Hersteller für ihre Varianten auch etwas Zeit benötigen, könnten Custom-Modelle also vielleicht erst im September 2017 erhältlich sein.

Quelle: HWBattle