Nachdem AMD im Desktop- und Server-Bereich Intel mit den neuen Zen-Prozessoren bereits Konkurrenz gemacht hat, folgt jetzt auch das Notebook-Segment. Die CPU-Architektur Zen wird dabei mit der Grafikkarten-Architektur Vega kombiniert, den Anfang machen zwei passenden Raven-Ridge-APUs (»Accelerated Processing Units«).

Die offizielle Bezeichnung lautet »AMD Ryzen Processor with Radeon Vega Graphics«, die konkreten Modelle heißen Ryzen 7 2700U und Ryzen 5 2500U. Sie verfügen jeweils über einen CPU Complex (CCX) mit vier Kernen samt virtueller Kernverdoppelung, Unterschiede gibt es unter anderem bei den Taktraten und den vorhandenen Compute Units der GPU.

Ryzen 7 2700U Ryzen 5 2500U FX 9800P Core i7 7500U Kerne / Threads 4 / 8 4 / 8 4 / 4 2 / 4 Architektur Zen Zen Excavator Kaby Lake Standardtakt 2,2 GHz 2,0 GHz 2,7 GHz 2,7 GHz max. Turbo 3,8 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz GPU Vega Vega Radeon R7 Intel HD Graphics 620 GPU-Boost-Takt 1.300 MHz 1.100 MHz 900 MHz 1.050 MHz Shadereinheiten 640 (10 Compute Units) 512 (8 Compute Units) 512 (8 Compute Units) 192 TDP 15 Watt 15 Watt 15 Watt 15 Watt

Offizielle Spiele-Benchmarks

Im Fokus der Präsentation zu den neuen APUs (Code-Name Raven Ridge) stehen neben gestiegener Leistung im Vergleich zu Vorgänger-Modellen wie dem FX 9800P (Bristol Ridge) auch eine verbesserte Energieeffizienz und der Einsatz in besonders flachen Notebooks.

Das lässt bereits erahnen, dass es sich hierbei nicht um speziell für das Gaming gedachte Laptop-Prozessoren handelt, AMD greift dieses Thema aber dennoch explizit in der Präsentation auf. Demnach kommt der R7 2700U im 3D Mark Time Spy auf 915 Punkte und liegt damit klar vor den Intel-CPUs Core i7 8550U und Core i7 7500U mit HD Graphics 620 (ca. 360 Punkte).

Zum Vergleich: Einsteiger-Grafikkarten aus dem Desktop-Bereich wie die Geforce GTX 1050 oder die Radeon RX 560 kommen in diesem Benchmark ungefähr auf Werte von etwa 2.000 Punkten. Dabei muss man allerdings auch den Einsatzzweck der APUs in besonders flachen Notebooks statt in größeren Desktop-Gehäusen mit deutlich besseren Kühlmöglichkeiten bedenken.

Funktionen und Release

Die mobilen Ryzen-Prozessoren unterstützen viele Funktionen, die wir bereits von den Desktop-Modellen kennen. Dazu gehört der Precision Boost in Version 2 für ein besonders feinstufiges und möglichst optimales Anheben der Taktrate, die »Extended Frequency Range« in der mobilen Variante (mXFR) für höhere Taktraten bei besonders guter Kühlung und der Infinity Fabric, über den die Zen-Kerne und die Vega-GPU miteinander kommunizieren.

Durch Verbesserungen bei der Energieversorgung sollen Notebooks mit den neuen APUs außerdem im besten Fall doppelt so lange durchhalten können wie Modelle mit dem FX 9800P, die maximale Höhe entsprechender Notebooks kann gleichzeitig laut AMD um 24 Prozent sinken. Die GPU unterstützt zu guter Letzt unter anderem HDR, FreeSync 2 und 4K-Auflösungen (auch beim Streaming).

Zum Weihnachtsgeschäft 2017 kommen die ersten Notebooks mit Ryzen-APU auf den Markt, zu Beginn sind Modelle von Acer, HP und Lenovo angekündigt.