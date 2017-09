AMD Ryzen-Prozessoren als Heizung - Server in 1.500 französischen Wohnungen

Es klingt zugegebenermaßen wie eine Meldung, die eigentlich am 1. April veröffentlicht werden sollte, doch es gibt tatsächlich ein Unternehmen in Frankreich, das Prozessoren als Heizung einsetzt. Genauer gesagt stellt das Unternehmen Qarnot Cloud-Server bereit, die nun in 1.500 Sozialwohnungen in Bordeaux eingesetzt werden sollen und deren Abwärme künftig als kostenlose Wärmequelle für die Bewohner dienen wird. Die Rechenleistung der Server wird von Qarnot genutzt, um beispielsweise Dienste wie die Berechnung von 3D-Grafik oder auch finanzielle Analysen über die Cloud anzubieten.

Ryzen ersetzt Core i7

Aus diesem Grund ist Qarnot natürlich an einem möglichst guten Verhältnis zwischen CPU-Kernen, Leistung und Abwärme interessiert und stellt aktuell seine Produkte von den bisher verwendeten Core-i7-Prozessoren von Intel auf Ryzen-Pro-CPUs von AMD um. Laut einem Blogbeitrag von Qarnot produzieren die AMD-Prozessoren die gleiche Abwärme wie vergleichbare Intel-CPUs, die bisher genutzt wurden, bieten aber doppelt so viele CPU-Kerne. Auf diese Weise hat Qarnot eine Leistungssteigerung von 30 bis 45 Prozent erreicht.

Die Umstellung auf Ryzen erfolgt also nicht, wie manche im Web nun spotten, weil AMD besonders gute Heizungen herstellt, sondern weil die Ryzen-Prozessoren ebenso gut heizen wie Intel-CPUs - bei mehr verfügbarer Leistung für Qarnot. Entsprechend sorgen die AMD-Prozessoren nun für eine »grünere Cloud«.

Auch Warmwasser und Pool-Heizungen geplant

Ob die Cloud-Server im Sommer abgeschaltet werden oder dann warme Wohnungen noch mehr aufheizen, geht aus dem Text nicht hervor. Das Unternehmen sieht sich die aktuellen AMD-Produkte inklusive Grafikkarten auch an, um beispielsweise in Zukunft heißes Wasser oder Pool-Heizungen anbieten zu können. Das wäre eine Möglichkeit, die dann auch im Sommer ohne Probleme funktionieren würde.