Angebote bei Amazon - WD SSD 240 GByte nur 79€, WD Red 4TB HDD nur 129€

Heute starten die Herbst-Angebote bei Amazon, wer sich allerdings nicht für Heim-Automatisierung interessiert wird zumindest am ersten Tag der Aktionswoche nur bedingt glücklich. Allerdings finden sich abseits der prominent beworbenen Deals ein paar auch für Gamer interessante Schnäppchen.

Beispielsweise die WD Green SSD mit 240 GByte Kapazität. Der bekannte Festplattenhersteller ist schon vor einiger Zeit unter die SSD-Produzenten gegangen und vermarktet die hauseigenen SSDs unter dem bekannten Label WD Green. Festplattenmechnik findet sich trotz des Namens allerdings nicht, WD setzt hier auf TLC-Speicherzellen mit SLC-Cache.

WD Green SSD 240 GByte SATA 2,5" 7mm für nur 79€

Für umfangreiche Film- und Musiksammlungen sind die halbwegs bezahlbaren SSDs allerdings oft zu klein, hier schlägt auch in diesem Jahr weiterhin die Stunde der Magnet-Festplatten. Mit 4,0 TByte bietet die WD Red viel Speicherplatz auf 3,5 Zoll. Das Laufwerk ist speziell für den Einsatz in NAS-Laufwerken vorgesehen und verträgt den 24/7-Dauerbetrieb auch in Kombination mit bis zu 7 weiteren Festplatten in einem NAS-Gehäuse.

WD Red 4TB Festplatte 3,5 Zoll 5400 U/min für nur 129€

Natürlich lohnt sich trotzdem auch das Stöbern in den Herbst-Angeboten. Hier findet sich beispielsweise der Acer G246HLG mit 24 Zoll Diagonale und 1ms Reaktionszeit für günstige 111€. Zudem sind zahlreiche Samsung-Fernseher und HP-Notebooks sowie Film- und Serienboxen im Preis gesenkt - von den günstigen Spielen, von denen wir bereits berichtet haben, ganz abgesehen.

Alle Angebote bei Amazon