Anno 1404 im Sale - 3 Euro für die Perfektion der Aufbaustrategie

Manchmal sitze ich an meinem PC, kriege plötzlich Heißhunger auf ein gutes Mittelalter-Aufbauspiel - und ärgere mich zum wohl tausendsten Mal, dass mir die Anno-Serie das heute nicht mehr bietet. Wer braucht schon diesen kalten, seelenlosen Zukunftskram in Anno 2070 und 2205? Aber dann denk ich mir: Eigentlich hatten die Entwickler ja kaum eine andere Wahl.

Mit Anno 1404 haben sie das Mittelalter-Szenario derart perfekt umgesetzt, dass es beinah wie ein völlig überflüssiges Überfangen wirkt, da noch eins draufsetzen zu wollen. Und die gute Nachricht: Anno 1404 ist ja bis heute da, um mich wieder in meinem Lieblings-Szenario willkommen zu heißen - so wunderschön, so motivierend, so genial wie am ersten Tag. Nur um einiges günstiger: Aktuell gibt's das Spiel plus Erweiterung für gerade mal 3 Euro und 40 Cent bei GOG!

Das beste Anno aller Zeiten

Anno 1404 polierte die klassische Anno-Formel auf makellosen Hochglanz: Nie hat es so motiviert, mit meiner Entdeckerflotte neue Inseln zu besiedeln, sie mit florierenden Städten zu bebauen, ihre Ressourcen zu erschließen und ein fein säuberlich geöltes Handelsnetzwerk zwischen ihnen auf die Beine zu stellen.

Komplexe und doch nachvollziehbare Wirtschaftskreisläufe sowie sein vorbildlicher Spielfluss machen Anno 1404 zu einem unglaublich motivierenden Aufbaustrategiespiel, in dem sich Profis stundenlang austoben können. Und wer erst zum Aufbauprofi werden will, ist hier ebenfalls bestens aufgehoben. Die Kampagne führt Einsteiger behutsam an die tieferen Spielkonzepte heran.

Jede Idee zündet

Aber Anno 1404 begnügte sich nicht einfach damit, das zu perfektionieren, was bereits die Vorgänger versucht haben. Nein, es würzte das Rezept auch noch mit jeder Menge gelungener Neuerungen. Im Hauptspiel war das vor allem der Orient. Dessen Wüsteninseln verlangen komplett andere Gebäude, etwa muss ich überhaupt erst einmal für Bewässerung sorgen. Dafür lassen sich hier wertvolle Luxusressourcen für meine anspruchsvollen Bürger daheim erwirtschaften. Morgen- und Abendland sind ganz wunderbar verzahnt.

In der Venedig-Erweiterung kamen dann noch fiese Tricks wie Spionage dazu, um das Paket abzurunden. Die Anno 1404: Gold Edition mit Hauptspiel und Addon ist also ein rundum gelungenes Aufbau-Meisterstück - zu so einem Schnäppchenpreis kann selbst die knallhärteste Krämerseele nichts damit falschmachen.

