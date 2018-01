Anno 1800 ist schon lange vor dem Release im Herbst ein Community-Liebling, und diese Liebe beruht auf Gegenseitigkeit: Die Entwickler halten große Stücke auf die Meinung und Expertise der Fans. Auf der Website Anno Union werden immer wieder Details über die Entwicklung mit den Usern geteilt. Ab nächster Woche können sich registrierte Anno-Union-Mitglieder für Online Playtests des Aufbaustrategiespiels anmelden.

Plus-Titelstory: Anno 1800 - Zurück in die Vergangenheit

Verwechselt diese Anspielmöglichkeit aber nicht mit einer als Beta getarnten Demoversion. Die Entwickler wollen ernsthaftes Feedback von Hardcore-Fans einholen. Dementsprechend dürfte es bei der Anmeldung auch nicht damit getan sein, seine Email-Adresse einzutragen:

"Für die erste Testgruppe benötigen wir wahre Anno Experten, die sich in der Spielserie wie in Ihrer Westentasche auskennen und bereit sind, uns detaillierte Berichte und massenweise Daten zur Verfügung zu stellen. Wie von Euch in der Vergangenheit vorgeschlagen, werden wir jedem in der Anno Union die Chance geben, sich in einem Bewerbungsformular für einen der Plätze zu bewerben. Das Formular wird nächste Woche für Euch geöffnet werden."