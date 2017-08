Ant-Man and the Wasp - Erstes Bild zeigt Evangeline Lilly als Superheldin

Ganze drei Jahre nach Marvels Kinohit Ant-Man kündigt sich für das nächste Frühjahr eine Fortsetzung in den Kinos an.

Derzeit finden noch die Dreharbeiten zu Ant-Man and the Wasp statt, bei dem Evangeline Lilly erstmals in der Rolle der Superheldin The Wasp zu sehen sein wird.

Evangeline Lilly gedenkt Jack Kirby zum 100. Geburtstag

Ein erstes Bild von den Dreharbeiten zeigt sie in ihrem neuen Superhelden-Anzug, der sie so klein wie ihren Partner Ant-Man (erneut gespielt von Paul Rudd) macht. Das Bild soll nicht nur die Vorfreude der Fans anheizen, sondern ist vor allem dem verstorbenen Comic-Zeichner und Erfinder von Ant-Man gewidmet: Jack Kirby, der jetzt 100 Jahre alt geworden wäre.

Für Comic-Fans ist Kirby ein Begriff: Gemeinsam mit dem legendären Comic-Autor Stan Lee hat er seit dem Beginn der Marvel Comics in den 1960er Jahren eine Fülle an Superhelden und Schurken für das Marvel Universum geschaffen, wie etwa Ant-Man, Thor, Hulk, Iron Man, die X-Men und vielen mehr.

I am honoured to be on set today playing #TheWasp on what would be Jack Kirby's 100th birthday.

.#ThankYouJackKirby #AntManAndTheWasp pic.twitter.com/EBsV8jTK34 — Evangeline Lilly (@EvangelineLilly) August 28, 2017

Michelle Pfeifer wird zur Superheldin

Ant-Man & The Wasp kommt am 2. August 2018 in die deutschen Kinos. Derzeit finden noch die Dreharbeiten zur neuen Marvel Comic-Verfilmung statt.

Zur weiteren Besetzung gehören wieder Michael Douglas als Dr. Hank Pym, Michael Pena als Luis, David Dastmalchian als Kurt und T.I. als Dave dazu. In weiteren Rollen spielen Randall Park als SHIELD-Agent Jimmy Woo, Hannah John-Kamen als Ghost und Walton Goggins als Sonny Burch mit.

Als ehemalige Superheldin Janet Van Dyne aka The Wasp und Mutter von Evangeline Lillys Hope Pym ist erstmals Michelle Pfeiffer (Batmans Rückkehr) dabei.

Ant-Man - Bilder zum Kinofilm ansehen