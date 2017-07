Ant-Man and the Wasp - Neuzugänge Michelle Pfeiffer und Laurence Fishburne bestätigt

Marvel stellte am Wochenende auf der Comic Con in San Diego das neue Superhelden-Abenteuer Ant-Man and the Wasp vor, als Sequel zum Kinohit Ant-Man (2015) mit Paul Rudd als wohl kleinsten Superhelden aus dem Marvel Universum.

Zum baldigen Drehstart wurden nun zwei prominente Neuzugänge bestätigt: Michelle Pfeiffer und Laurence Fishburne.

Gleich zwei Wasp im Ant-Man Sequel?

Demnach schlüpft Michelle Pfeiffer (Batmans Rückkehr) in die Rolle der Janet Van Dyne, aus den Comics auch als Superheldin The Wasp bekannt. Als Ehefrau von Dr. Pym (gespielt von Michael Douglas) ist sie damit die Mutter der Titelheldin Hope Pym aka The Wasp (gespielt von Evangeline Lily). Demnach gibt es in der Comic-Verfilmung gleich zwei Wasp-Superheldinnen.

Laurence Fishburne (Matrix, John Wick 2) als weiteren Neuzugang stellt im Film Dr. Bill Foster dar, ehemaliger Assistent von Tony Stark aka Iron Man und Dr. Pym, der später selbst zum Superhelden Goliath wurde.

Besetzung zu Ant-Man 2 wächst

Zur weiteren Besetzung gehören erneut Paul Rudd als Scott Lang, Evangeline Lily als Hope Pym, Michael Douglas als Dr. Hank Pym, Michael Pena als Luis, David Dastmalchian als Kurt und T.I. als Dave aus dem ersten erfolgreichen Kinofilm Ant-Man.

In weiteren Rollen spielen Randall Park als SHIELD-Agent Jimmy Woo, Hannah John-Kamen als Ghost und Walton Goggins als Sonny Burch mit.

Kinostart in 2018

Die Dreharbeiten beginnen noch in diesem Monat. Über die Handlung selbst wird noch nicht viel verraten. Die Regie übernimmt erneut Ant-Man-Regisseur Peyton Reed.

Ant-Man and the Wasp ist für den 2. August 2018 in den deutschen Kinos angekündigt, volle drei Jahre nach dem ersten Kinohit.

