Anthem - Autor von KOTOR und Mass Effect 1 schreibt die Story

Anthem soll eigentlich kein typisches BioWare-Spiel werden: Statt Rollenspiel und dialoglastiger Story, bekommen wir ein Multiplayer-Action-Adventure im Stil von Destiny und The Division mit Live-Service und Loot-Spirale.

Trotzdem gibt es neue Hoffnung für alle, die wie unser Kollege Maurice lieber die alten BioWare-Tugenden sehen wollen: Drew Karpyshyn, der Story-Autor von Mass Effect und Star Wars: Knights of the Old Republic, ist wieder mit von der Partie. Per Twitter hat er bestätigt, dass er die Geschichte zu Anthem schreibt.

Yes. Yes I am. :) — Drew Karpyshyn (@DrewKarpyshyn) June 13, 2017

Natürlich ist trotzdem noch unklar, wie präsent die Story letztendlich im Spiel sein wird (Destiny hat seine immerhin sogar ganz auf Grimoire-Karten ausgelagert), aber die Handlung wurde zumindest in fähige Hände gelegt. Sowohl KOTOR, als auch Mass Effect werden schließlich primär für ihre Story gelobt. Anthem soll trotz Multiplayer-Komponente auch für Einzelspieler interessant sein.

Seit 2015 ist Karpyshyn wieder bei BioWare, zwischenzeitlich hatte er den Entwickler verlassen, um an seiner Romanreihe »Chaos Born« zu arbeiten.