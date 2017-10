Anthem - Bioware-Produzent verspricht Infos zu Singleplayer & Story

Auf der E3 2017 wurde das nächste große Projekt von Bioware angekündigt: Anthem. Der optisch beeindruckende Third-Person-Shooter bietet Koop-Ballereien wie Destiny 2, soll aber nach ersten Meldungen auch die typischen Tugenden der kanadischen Entwickler erben und sich ebenso auf Story und Charaktere konzentrieren.

Auf Twitter fragt ein Nutzer nun bei Bioware-Produzent Michael Gamble nach, ob Anthem wirklich eine starke Geschichte besitzt oder doch nur reine Multiplayer-Gefechte mit loser Handlung.

Expect more on Anthem (including info to answer your question) sometime in the future :)