Anthem - Release im Herbst 2018

Kurz vor der E3 hat BioWare sein »Projekt Dylan« noch einmal angeteasert, nun ist es offiziell: Dylan heißt eigentlich Anthem und ist ein neues Sci-Fi-Rollenspiel des Entwicklers.

Viel wissen wir noch nicht über die neue Marke. Oben ist der erste Teaser-Trailer zu sehen, der ein Zukunftsszenario rund um eine riesige Mauer andeutet, die die Menschen vor Gefahren schützt und mutige Kämpfer in Exo-Rüstungen, die sich hinaus in die Gefahrenzone wagen (Ein bisschen Attack on Titan trifft auf Mass Effect also).

Urzeitliche Schönheit trifft auf Exo-Suit

Ein Release-Zeitraum für das Geschäftsjahr 2019 (April 2018 bis März 2019) war bereits für »Projekt Dylan« bekannt, nun gibt es einen offizielle Termineingrenzung für Anthem: Wie der Beschreibung des Anthem-Youtube-Kanals zu entnehmen ist, erscheint BioWares neues Spiel im Herbst 2018.

Sonst ist die Beschreibung dort relativ nichtssagend und verspricht »Landschaften urzeitlicher Schönheit zu erkunden, Gefahren, denen man sich stellen muss und immer größere Kraft, die mit jedem Schritt in uns wächst«. Die »urzeitliche Schönheit« könnte zumindest auf ein Setting in Richtung Horizon: Zero Dawn hindeuten, in dem sich die Natur die Welt von der Zivilisation zurückerobert hat - oder aber auf einen wilden und unbewohnten fremden Planeten.

Mehr über Anthem sollen wir heute Abend ab 23 Uhr bei der Microsoft-PK erfahren.