Apple iMac Pro 2017 - Hinweise auf Always-On-Siri und A10-Zusatzprozessor

Seit der Ankündigung des neuen iMac Pro von Apple im Juni 2017 warten Fans auf die Veröffentlichung, die für Dezember 2017 geplant ist. Laut mehreren Apple-Entwicklern gibt es nun einige klare Hinweise auf bisher unbekannte Features.

Eine Analyse des Codes von BridgeOS 2.0 hat am Wochenende ergeben, dass der kommende iMac Pro vermutlich einen zusätzlichen Prozessor aus der A10-Fusion-Serie von Apple enthält, der durch eigene 512 MByte an Arbeitsspeicher unterstützt wird.

Auch wenn noch nicht klar ist, wie genau Apple diesen Extra-SoC im iMac Pro verwenden wird, sieht es danach aus, als ob der Chip für die Sprachassistentin Siri zuständig sein wird. Denkbar ist daher, dass Siri auf dem iMac Pro auch dann reagieren kann, wenn der eigentliche Rechner ausgeschaltet ist.

Grundlage für diese Vermutung ist laut dem Entwickler Steven Troughton-Smith, dass der A10 nicht nur den Boot-Prozess und die Sicherheit des iMac Pro verwaltet, sondern sich auch mit dem Audio-System des Rechners verbindet. Andere Entwickler haben laut MacRumors inzwischen auch bestätigt, dass der iMac Pro Siri unterstützen wird, denn unter anderem wurde die Setup-Funktion für die Sprachassistentin im Code entdeckt.

Confirmed: "Hey, Siri" is coming to the Mac pic.twitter.com/Dw9bRAzbxD