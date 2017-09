Nach Monaten der Spekulationen, Gerüchten und zuletzt auch einigen Leaks durch Apple selbst hat das Unternehmen nun tatsächlich neben den verbesserten Modellen iPhone 8 und iPhone 8 Plus das heißerwartete iPhone X vorgestellt - nach dem bekannten Spruch »One more thing«.

Das neue Smartphone besitzt erstmals einen OLED-Bildschirm namens Super Retina Display mit einer Diagonale von 5,8 Zoll, ist aber dank der dünnen Rahmen nicht viel größer als ein Vorgängermodell oder das iPhone 8 und kleiner als das iPhone 8 Plus.

HDR10 und Dolby Vision werden unterstützt und das Kontrastverhältnis beträgt 1:1.000.000. Ohne Rahmen entfällt auch der bisherige Home-Button, der durch einblendbare Soft-Buttons durch eine Wischgeste von unten und teilweise für Siri durch den Power-Button an der Seite ersetzt wird.

Gesichtserkennung per Face ID

Ebenso bestätigt ist nun eine 3D-Front-Kamera, die das Gesicht des Nutzers erkennt und für mehrere Funktionen genutzt werden kann. Mit Face ID wird der Benutzer biometrisch identifiziert, sodass kein Fingerabdruck-Scanner mehr notwendig ist. Dabei hilft ein Spezialprozessor namens »Neural Engine«.

Mit Face ID kann das Smartphone auch einfach entsperrt werden - was vielleicht noch für Diskussionen sorgen wird, da nun eine PIN nicht mehr vor einer Durchsuchung durch Behörden schützen kann. Sogar eigene, animierte Emoji, die »Animoji« heißen, kann ein Besitzer des neuen iPhones dank der Sensoren mit seinem eigenen Gesicht erstellen

Dual-Kamera mit optischer Stabilisierung

Auf der Rückseite befindet sich eine Dual-Kamera mit 12-Megapixel mit Weitwinkel- und Teleobjektiv, die beide optische Bildstabilisierung bieten und damit besonders gute Aufnahmen mit Tiefeninformationen erlauben.

Ein Quad-LED-Flash erlaubt realistische Aufnahmen von Hauttönen. Auch neue Funktionen zur Belichtung sind integriert. 4K-Aufnahmen sind mit 60 fps möglich, bei 1080p sind es sogar 240 Bilder pro Sekunde. Die Kameras sind auch für Augmented Reality optimiert, ebenso die verbesserten Sensoren.

Schnellerer Prozessor und Qi-Standard zum drahtlosen Aufladen

Der neue A11-Bionic-Prozessor mit zwei schnellen und vier stromsparenden Kernen ist bis zu 70 Prozemt schneller, die GPU bis zu 30 Prozent. Die neuen iPhones besitzen eine Glas-Rückseite und ermöglichen so das drahtlose Aufladen über den Qi-Standard.

Qi wird bereits von vielen Herstellern genutzt, so dass Apple hier einen Standard unterstützt, statt einen eigenen zu erschaffen. A11 und Qi sind auch Features der neuen iPhone 8 und iPhone 8 Plus, die verbesserte Versionen des iPhone 7 darstellen.

Augmented Reality wichtig für Apple

Für Apple stellt Augmented Reality und das im Betriebssystem enthaltene AR-Kit ein wichtiges Thema dar, denn dank der Kontrolle über die eigenen Geräte steht den Nutzern und Entwicklern sofort ein einheitlicher AR-Standard zur Verfügung, der nicht nur auf das iPhone X beschränkt ist. Das könnte AR schnell zu einem Massenphänomen machen.

In einer Demo zum iPhone 8 und iPhone 8 Plus wurde gezeigt, wie Spiele beispielsweise so gestaltet werden können, dass sie die Darstellung der Umgebung durch Bewegungen des Smartphones anpassen und quasi die Kamera-Perspektive der des Gamers anpassen. Ob es Spaß macht, in einem Actionspiel wie bei der Präsentation mit dem Smartphone in gebückter Haltung umherzulaufen, wird sich zeigen müssen.

Ab 1.149 Euro, Vorbestellung ab 27. Oktober 2017

Bleibt noch der Preis des iPhone X: Das Modell mit 64 GByte kostet 1.149 Euro, mit 256 GByte werden 1.319 Euro Dollar fällig. Die Vorbestellungen starten am 27. Oktober 2017. Lieferbar soll das iPhone X ab dem 3. November 2017 sein.

Das Phone 8 startet mit 64 GByte und wird ab 799 Euro erhältlich sein. Das iPhone 8 Plus kostet 110 Euro mehr. Vorbestellungen starten am 15. September, die Auslieferungen am 22. September 2017.