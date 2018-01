Apple iPhone X - Produktionseinstellung im Sommer erwartet

Das iPhone X hat laut einem Bericht von Appleinsider wohl nicht die Verkaufszahlen erreicht, die sich Apple vor allem in China erwartet hatte. Die Quelle diese Information ist der angesehene und in Sachen Apple sehr gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo.

Entgegen den bisherigen Erwartungen zum neuen Apple-Smartphone hätte das iPhone X vor allem in China Probleme, da die Kunden dort anscheinend von der Aussparung am oberen Rand des Displays wenig begeistert sind und den Eindruck haben, es stünde weniger Platz zur Verfügung als bei einem iPhone 8 Plus.

Technik wird in neue Modelle übernommen

Auch Kuo geht wie andere Analysten davon aus, dass Apple im Herbst 2018 drei neue iPhones herstellen wird und im Gegenzug bereits im Sommer 2018 die Produktion des aktuellen iPhone X beenden wird. Normalerweise werden ältere Modelle der iPhone-Serie noch eine ganze Zeit lang weiterproduziert und dann im Vergleich zu den neuen Geräten etwas günstiger angeboten.

Es wäre das erste Mal, dass Apple hier eine andere Entscheidung fällt. Doch Kuo geht davon aus, dass Apple in diesem Jahr die wichtigen Neuerungen aus dem iPhone X in neue Smartphones übernimmt, das Original einstellt und beispielsweise mit einem iPhone X Plus auch die Bedenken über ein eingeschränktes Display ausräumen will.

iPhone 6s und iPhone 7 sind wichtiger

Laut dem Bericht wird Apple aktuell aber vor allem durch das iPhone 6s und iPhone 7 »über Wasser gehalten«, da sich die älteren Modelle insbesondere in Entwicklungsländern wesentlich besser verkaufen als erwartet. Aufgrund dieser Verkäufe erwartet Kuo also trotz der Probleme des iPhone X in China bis zu fünf Prozent Wachstum bei Apple im ersten Halbjahr und dank der neuen Modelle im Herbst dann bis zu 10 Prozent im gesamten Jahr 2018.