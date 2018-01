Apple - Konzern könnte Netflix aufkaufen, sagen Analysten

Netflix könnte bald zu Apple gehören - das zumindest vermuten Analysten der Finanzfirma Citi laut einem Bericht von BusinessInsider. Demzufolge besteht derzeit eine Chance von 40 Prozent, dass der US-Konzern den Streamingdienst aufkaufen könnte. Grund dafür ist die kürzlich verabschiedete Steuerreform in den USA, die Apple eine größere Summe Geld in die Kassen spülen dürfte.

Apple ist auf Shoppingtour

Im Rahmen der Steuerreform wird Apple voraussichtlich rund 220 Milliarden US-Dollar als Anteil der aktuell etwa 252 Milliarden US-Dollar an außerhalb der USA vorhandenem Kapital in ihr Heimatland zurückholen. Zuvor hatte der Konzern eine derartige Rückführung aufgrund der daraus zu erwartenden Steuerzahlungen vermieden. Die Steuerreform erlaubt es Firmen in den USA einmalig, Gelder aus Übersee mit einer Besteuerung von lediglich zehn Prozent zurück in die USA zu überführen.

Weil Apple bereits in der Vergangenheit mit iTunes versucht hat, am Streaming-Markt Fuß zu fassen, halten es die Analysten von Citi für durchaus wahrscheinlich, dass der Konzern nach der Reaquirierung der Gelder aus Übersee auf Shoppingtour gehen könnte. Netflix gilt ihnen dabei als offensichtlichster Kandidat für einen Aufkauf: Apple müsste dazu lediglich ein Drittel der genannten Summe von 220 Milliarden US-Dollar investieren.

Ebenfalls ein denkbarer (beziehungsweise in Sachen Angebot passender) Kandidat für Apple könnte Spotify sein. Hinweise auf ein konkretes Interesse von Apple an Netflix, Spotify oder einer anderen Medien-Unternehmen sind uns aber aktuell nicht bekannt, es handelt sich also vorerst um reine Spekulationen.

Käme es zu einem Deal zwischen Apple und Netflix, wäre dies jedenfalls der nächste große Einkauf eines US-Konzerns im Entertainment-Bereich. Zuvor hatte Disney bereits den Fernsehsender FOX erworben - ein Ereignis, dass die Simpsons übrigens faszinierenderweise vorhergesagt haben.