Apple vs. Samsung - Apple-Sieg im Patentstreit wird neu verhandelt

Apple und Samsung waren in den letzten Jahren öfter Gegner vor Gericht und in den meisten Fällen konnte sich Apple durchsetzen. Der Fall, der am meisten Aufsehen erregt hatte, führte zur Verurteilung von Samsung zur Zahlung von rund einer Milliarde US-Dollar an Schadensersatz an Apple. Apple hatte dieses Urteil als großen Sieg gefeiert, von dem inzwischen aber nicht mehr allzu viel übrig ist.

Summe ist bereits stark gesunken

In der seit dem Urteil verstrichenen Zeit konnten die Anwälte von Samsung allerdings hier und da durch Berufungen bestimmte Punkte streichen lassen, sodass die Summe inzwischen ohnehin auf 400 Millionen US-Dollar geschrumpft war. Im Dezember 2016 hatte der Supreme Court der USA dann die Entscheidung aus dem Jahr 2012 gekippt und damit dafür gesorgt, dass der Fall nun neu vor Gericht verhandelt werden muss.

Der Grund dafür ist, dass die Jury bei der Berechnung des Schadensersatzes den gesamten Profit von Samsung mit den Smartphones berücksichtigt hatte, die gegen Patente von Apple verstießen. Laut dem Supreme Court dürfen aber nur die Komponenten berücksichtigt werden, die tatsächlich an den Verstößen beteiligt sind, nicht aber das gesamte Produkt.

Außergerichtliche Einigung denkbar

Der Fall wird nun also neu aufgerollt und die aktuelle Summe von 400 Millionen US-Dollar dürfte wohl weiter deutlich schrumpfen. Ein Termin für die neuen Verhandlungen steht noch nicht fest.

Es ist laut Foss Patents aber durchaus möglich, dass sich Apple und Samsung nun außergerichtlich einigen, da beide Unternehmen nicht nur weiterhin eng zusammenarbeiten, sondern inzwischen durch Patentklagen seitens Qualcomm auch einen gemeinsamen Gegner haben.